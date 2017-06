To omkom i snøskred i vinter

I Lyngen i Troms omkom en utenlandsk turist etter å ha blitt tatt av et snøskred i vinter, mens en annen person omkom etter et skavlbrudd i Møre og Romsdal.

Antall omkomne har ikke vært så lavt siden vinteren 2005/06, men lederen for Norges vassdrags- og energidirektorats snøskredvarsling, Rune Engeset, sier at det ennå er et stykke unna nullvisjonen.

– For å nå målet om null omkomne i snøskred, må alle ta hensyn til skredvarselet og skredfaren, sier Engeset.

Det er en markant økning i bruken av snøskredvarselet på Varsom.no, viser brukerundersøkelser gjort av snøskredvarslingen.

Kvinne fra Fræna omkom etter fall Kvinna i 20-årene, som søndag ettermiddag falt utfor Litlskjorta i Nesset, er død.