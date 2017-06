Frp mest fram på ny måling – krise for Venstre og SV

Fremskrittspartiet går mest fram, men må likevel se seg slått av Senterpartiet på TV 2s junimåling. Venstre sitter fast på 2,8 prosent, og også SV sliter tungt.

Frp går fram med 2,1 prosentpoeng og får 13,7 prosents oppslutning på målingen som Kantar TNS har laget for TV 2 . Regjeringspartner Høyre sliter langt tyngre og faller hele 1,3 prosentpoeng til 22,3 prosent.

Støttepartiet KrF passerer sperregrensen på junimålingen og ender på 4,5 prosent etter en framgang på 0,8 prosentpoeng. Langt verre er det med det andre støttepartiet Venstre som står på stedet hvil med 2,8 prosents oppslutning. Det ville gitt kun ett stortingsmandat – partileder Trine Skei Grande – dersom målingen hadde vært valgresultat.

Men også de rødgrønne sliter i motbakke. Arbeiderpartiet faller 0,9 prosentpoeng til 32,2 prosent. Senterpartiet faller 0,5 til likevel solide 14,5 prosent. SV faller 0,9 prosentpoeng til skarve 3,5 prosent.

Målingen ville gitt 88 mandater og dermed rent flertall for Ap og Sp. Venstre og Rødt avspises med ett mandat hver, SV får kun to, mens Miljøpartiet De Grønne beholder sitt ene. Frp og Høyre får 68 mandater til sammen og ser ut til å være helt avhengig av at Venstre krabber seg over sperregrensa for å være i nærheten av et stortingsflertall sammen med KrF etter høstens valg.

Dette er partienes oppslutning på målingen: Ap 32,2 (-0,9), H 22,3 (-1,3), Sp 14,5 (-0,5), Frp 13,7 (+2,1), KrF 4,5 (+0,8), SV 3,5 (-0,9), V 2,8 (0), Rødt 2,6 (+0,9), MDG 2,1 (0) og andre partier 1,9 (+0,3).

Feilmarginen på målingen ligger i intervallet pluss/minus 1,4-2,8 prosentpoeng.