– Vi forstår at folk opplever det som trasig

Rauma Energi lanserte i desember en kampanje på et strømprodukt som de har kalt «Spot Mannen». De fikk noen reaksjoner umiddelbart og la inn en presisering om at det er Veslemannen som er den aktuelle delen av fjellpartiet.

Denne helgen blusset saken opp igjen i sosiale medier, og Åndalsnes Avis skrev om reiselivsblogger Odd Roar Lange som kritiserte PR-stuntet.

– Vi forstår at beboerne under fjellpartiet kan oppleve det som trasig. Det er ingen som kan tenke seg å leve med den usikkerheten det er å ha en slikt fjellparti over huset. Jeg tror de også ønsker at Veslemannen skal falle og forsvinne, slik at de får sikkerhet og forutsigbarhet, sier Lars Smisethjell, markedssjef i Rauma Energi.

Han trekker fram at både kommunen og NVE (Norges Vassdrag og Energidirektorat) ønsker å spyle ned den løse delen av fjellet. Slik håper de å løse sikkerhetsutfordringen og gi beboerne trygghet.

– Det ville være en lettelse for alle i Rauma om det lykkes å spyle ned fjellet og stabilisere situasjonen. Derfor ønsker vi også å lage et slikt produkt. Vi vil ikke være kommersielle på andres eventuelle tragedie, det har ikke vært intensjonen, sier Smisethjell.

Han er glad for at kraftselskapet fikk tilbakemeldinger på annonsen.

– Vi endret på teksten etter at vi fikk tilbakemeldingene. Det har aldri vært aktuelt at hele Mannen raser, men på folkemunne er jo det begrepet brukt om hele området, hvor Veslemannen utgjør faren.

– Vi har også fått flere positive reaksjoner, og totalt sett så har markedet respondert bra, og sett at vi har laget et bra produkt med fornybar energi, sier markedssjefen.

– Hvor mye utgjør en dags strømforbruk for en normal husholdning?

– Det vil jo variere en del med årstid og temperatur og slikt. Men dette er like mye en gimmick som at det er et stort økonomisk tilbud. Men vi har fått en god del kunder, så for oss totalt sett så vil dette utgjøre en del. Men det betaler vi med glede hvis fjellet faller og alle får forutsigbarhet i Romsdalen, sier Smisethjell.