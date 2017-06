Tok hjem to gull i blomsterdekorering

I helga kunne Norsk Blomsterhandlerforbund og Interflora Norge ønske velkommen til årets distriktsmesterskap i blomsterdekorering.

I Møre og Romsdal fant mesterskapet sted lørdag formiddag i et festivaltelt i Ulsteinvik sentrum. Her deltok totalt elleve deltagere fordelt på to klasser, A for faglærte og B for lærlinger.

Konkurransestart var klokken 10.00, og deltagerne fikk to overraskelsesoppgaver. De hadde tre timer, pluss en halvtimes pause mellom hver oppgave, på å gjennomføre.

Kaja Røshol fra Fræna Blomster stakk av med seieren i B-klassen.

– Dette var første gang Kaja deltok, så hun fikk nesten sjokk da resultatet ble kunngjort, sier læremester Anne Kine Opstad Pettersson ved Molde Blomster, som vant A-klassen og dermed ble årets distriktsmester 2017.

– Det er utrolig gøy at ungdommene gjør det så bra. Det er veldig viktig for faget vårt. Ungdommene er fremtiden, legger hun til.

Nå skal begge delta i norgesmesterskapet neste år. Dette blir første gang Røshol deltar.