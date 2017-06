Skal spyle hovedvannledningene

Fra og med i dag, mandag 19. juni, skal Molde Vann og Avløp KF gjennomføre den årlige spylinga av vannledningsnettet i byområdet i Molde. Dette for å forhindre at rørene tettes av slam, og for å sikre god vannkvalitet.

Ifølge kommunen kan dårligere vannkvalitet og trykk i kranen forekomme i denne perioden, og noen kan bli helt uten vann, men de aller fleste vil ikke merke noe til dette.

– Det er ikke anbefalt å benytte maskiner som bruker vann mens det spyles. Dersom du bruker vann samtidig som det spyles, kan du få grumsete vann inn i huset, skriver kommunen på sine hjemmesider .

Noen kan oppleve misfarget vann også etter at arbeidet er avsluttet.

– Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne inntil det blir klart, råder kommunen.