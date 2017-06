Nå kommer skattepengene

Torsdag får de aller fleste som har penger til gode på skatten, utbetalt oppgjøret.

Åtte av ti lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i første pulje, altså denne uken, skriver Nettavisen .

– Man kan se skatteoppgjøret ved å logge seg inn på skatteetaten.no. Har man penger til gode, får man normalt disse på konto innen to uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i skatteetaten.

I fjor fikk 2,5 millioner nordmenn til sammen 28 milliarder kroner igjen på skatteoppgjøret for 2015.

De som får restskatt i år, må gjøre første innbetaling allerede 20. august. All restskatt på over 1.000 kroner deles inn i to terminer, og neste innbetaling er 24. september.