UP gjennomførte søndag en fartskontroll på E-39 over Ørskogfjellet. Resultatet ble åtte fartsbøter og to anmeldelser med beslag av førerkortet. Føreren med den høyeste hastigheten ble målt til 122 km i timen. Hen kan dermed vente seg både rettslige reaksjoner og en god periode som fotgjenger.