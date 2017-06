Avbestilte ambulanse til dødssjuk kvinne

Helsetilsynet kritiserer en lege i Romsdal etter at han stanset en ambulanse bestilt til en pasient med alvorlig infeksjon. Det skriver NRK Møre og Romsdal . Bare timer etter avbestillingen døde pasienten.

I sin kritikk konkluderer Helsetilsynet med at legen har brutt helsepersonellova både i behandlinga og ved manglende journalføring, skriver NRK.

Lite sår ble dødelig

Pasientens kritiske tilstand startet med et lite sår på foten. Det utviklet seg raskt så alvorlig at pasienten døde av blodforgifting og multiorgansvikt.

Etterpå viste det seg altså at kvinnas lege hadde avvist å ta imot henne, til tross for at hun, pårørende og heimesjukepleien ba om dette.

Det var kvinnas pårørende som slo alarm i august 2015.

I Helsetilsynets rapport står det at pårørande er opprørte og mener kvinnas liv kunne vært berga om sjukebilen som heimesjukepleien hadde ringt etter, ikke var blitt avbestilt.

Avbestillingen ble gjort til tross for at pasienten den aktuelle dagen fikk stadig sterkere smerter og foten hovnet opp og ble blå, skriver NRK.

Husker ikke pasienten

Legens begrunnelse for å avvise pasienten, var at hun allerede hadde vært hos legen samme dag. Dermed mente legen at hun ikke trengte å komme tilbake, og skrev heller ut smertestillende.

I tillegg til kritikk for dette, får legen kritikk for ikke å ha journalført hvilke vurderinger som lå bak avgjørelsen om å avvise pasienten, opplyser NRK.

Det går fram av rapporten at legen ikke husker pasienten, og dermed verken hvorfor han avviste henne eller hvorfor han skrev ut smeterstilliende i stedet for antibiotika.