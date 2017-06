Ansatt bak bank-trøbbel

En menneskelig feil førte til de omfattende driftsproblemene DNB hadde sist torsdag.

DNBs nettsider var nede i hele elleve timer. Mandag skrev banken i en pressemelding at årsaken til problemene var en menneskelig feil knyttet til en såkalt hypercare-operasjon utført av en underleverandør.

Feilen førte til at flere tusen servere måtte omstartes. Problemene omfattet nettbank, mobilbank, SMS-tjenester og aksje- og valutahandel på mobil og i nettbank. Nettbanken var utilgjengelig i flere timer og førte også til at flere betalinger ble forsinket.

Selv om banken sier at det var en ansatt hos en av underleverandørene som skapte problemene, tar DNB det fulle ansvaret. Konserndirektør Liv Fiksdahl sier i pressemeldingen at det er viktig for DNB å være åpen om driftsproblemer, og at de jobber kontinuerlig med å sikre at slike hendelser ikke skal skje.