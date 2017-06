Aas-kontrakt verdt 500 millioner

Aas Mekaniske Verksted på Vestnes inngått kontrakt med Sølvtrans AS i Ålesund om bygging av en ny brønnbåt og opsjon på en til. Samlet ordreverdi er nærmere 500 millioner kroner.

Sølvtrans er storkunde på Vestnes, dette blir den 29. og 30 brønnbåten de får levert fra Aas. Båten er 69,96 meter lang og 17,8 meter brei og har et lastevolum på 2500 kubikkmeter. Brønnbåtene er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 kubikkmeter. Dette er et helt nytt design og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport.

Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og vil komme til Vestnes høsten 2018. Overlevering blir i april 2019, melder verftet. Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten vil også være utstyrt med UV system for vannrensing for semilukket transport.

I tillegg blir båten utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing.