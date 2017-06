– Gamle vaner må endres

Det mener leder i Molde og Omegn Hagelag, Reidar Dahlstrøm. Denne uka kunne Bjørset Vel og Molde kommune fortelle av de nå skal ta grep, etter at Bjørset-beboere har kastet rundt 100 kubikk med hageavfall i friområdet ved Ole Mathias-plassen.

Knut Larsen, rådgiver park Molde bydrift, sa at hageavfall som kastes i naturen kan gjøre stor skade. I tillegg til brunsnegler, kan dette bidra til spredning av uønska skadedyr og fremmede planter som er svartelistet i Norge.

– Det har blitt en fødestue for snegler Bjørset-beboere har dumpet rundt 100 kubikk med hageavfall i friområde. Nå tar velforeningen og kommunen grep.

– Tar seg til rette i friområder

Dahlstrøm sier at dette helt klart er et stort problem.

– Enkelte hageeiere tar seg til rette i friområder. Avfallet blir yngleplass for store mengder brunsnegler, som fort vandrer inn i private hager. Enkelte steder har det vært fast praksis at beboerne har funnet enkle løsninger for hvor de dumper hageavfallet sitt. Her ser vi nå store mengder brunsnegler. Når hver snegle legger opptil 400 egg, blir dette et kjempeproblem hvis det ikke tas grep og ryddes opp, sier han.

– Et annet problem kan være spredning av voksevillige hageplanter, som frør seg og spres rundt i naturen der de dumpes. Dette er hagerømlinger, som Det norske Hageselskapet har en kampanje for å få stoppet. Holdninger og gamle vaner blant enkelte hageeiere må endres for å få bukt med problemene, fortsetter Dahlstrøm.

Latskap og gamle vaner

RIRs gjenvinningsstasjon i Årødalen har åpent til klokka 19.00 på mandager. Fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober, har de også langåpent på torsdager. De andre ukedagene stenger stasjonen 15.00.

– Det er mulig at åpningstidene er et problem for enkelte, men jeg tror latskap og gamle vaner er årsak til lettvinte løsninger som vi ser på Bjørset og flere andre steder i kommunen, sier Dahlstrøm.

Hvis du har jobbet i hagen, men ikke får levert avfallet til gjenvinning før flere dager seinere, har lokallagslederen følgende råd:

– Oppbevares hageavfallet i plastsekker, gjerne ved garasjen, er dette utilgjengelig for brunsneglene. Alt hageavfall kan leveres gratis til RIRs gjenvinningsstasjon i Årødalen, så det er ingen unnskyldning for ikke å levere alt dit.

Egen kompostbinge

Noen foretrekker å kompostere hageavfallet sjøl, i stedet for å levere det til gjenvinning.

– Hva er viktig å huske på da?

– Det beste er å lage en kompostbinge, som det er vanskelig for brunsneglen å komme opp i. Bruk av Ferramol og Nemaslug rundt slike kompostbinger er også svært effektivt i sneglebekjempelsen, sier Dahlstrøm.

– Den mannskapsmessige kabalen må gå opp

Fem av RIRs sju gjenvinningsstasjoner drives med det samme mannskapet. Informasjonssjef Arne Buseth sier at RIR har minst to stasjoner åpne til klokka 19.00 hver dag mandag til torsdag.

– I Årødalen er gjenvinningsstasjonen plassert inne på avfallsanlegget, med noe deling av ansattressurser. Åpningstidene på gjenvinningsstasjonen må derfor henge sammen med åpningstidene på avfallsanlegget, hvor vi tar inn næringsavfall fra klokka åtte om morgenen. Alt i alt henger åpningstidene sammen med den mannskapsmessige kabalen som må gå opp for at vi skal klare å holde stasjonene åpne med den servicegraden vi ønsker, sier han.

Forsøkte med lørdagsåpent

– Hva er årsaka til at dere ikke holder åpent på helg?

– Vi gjorde et forsøk med lørdagsåpent i Årødalen på vår og høst i noen år. Det ga ikke den ventede økningen i besøket, så vi valgte å øke antallet timer på kveldstid i stedet. Nå ser vi at belastningen i Årødalen har jevnet seg ut på de to kveldene vi har åpent, men det er fortsatt stor trafikk i hageavfallssesongen. Vi er i gang med å planlegge en ny og større gjenvinningsstasjon i Årødalen. I det arbeidet er det også naturlig at vi vurderer åpningstidene.

Gjennomfører undersøkelse

Buseth sier at RIR utvidet åpningstidene på de fleste av stasjonene i 2014.

– Har dere fått noen tilbakemeldinger på åpningstidene?

– Vi holder på å gjennomføre en kundeundersøkelse i disse dager, der gjenvinningsstasjonenes tilgjengelighet er et av temaene. Jeg regner med at vi får noen tilbakemeldinger der som vi kan ta med oss videre i arbeidet med ny gjenvinningsstasjon, sier han.

– Tror du folk hadde vært flinkere til å levere hageavfallet hos dere dersom dere hatt åpent lengre flere dager, og eventuelt på helg?

– Det er nok flere faktorer som virker inn på hvordan folk bruker gjenvinningsstasjonene, deriblant åpningstidene, kostnadene og det faktum at flere og flere i vårt samfunn lever uten å ha tilgang på bil. Dette er element vi må ta med i vurderingen. Ikke bare når vi skal bygge ny gjenvinningsstasjon, men også i utviklingen av de andre tilbudene våre.