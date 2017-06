Sikker på motorsykkelen

Lørdag satte Statens vegvesen søkelyset på trygghet i trafikken for motorsykkel- og mopedførere. På Rådhusplassen var det en rekke utstillere, alt fra de som jobber med sikring av veger til sensorer til førerprøven for motorsykkel. Statens vegvesen satser på å nå mc-førerne tidlig, slik at man kan få innarbeidet gode vaner i trafikken.

– Målet er trygghet for alle i trafikken. Vi vil gjerne møte mopedførere fordi mange av disse også vil ta førerkort for motorsykkel, sier Terje Olav Hafell i Statens vegvesen. Fylkessekretær Kjersti Løge i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) kjører selv tung motorsykkel, og sier slike samlinger som den på Rådhusplassen er veldig nyttige.

Alvorlige skader

Av og til går det galt, da er ambulansetjenesten god å ha. Ambulansesjåfør Håvard Bolme fra Fræna stilte med fullt utstyrt bil på samlingen. Han har vært med på flere utrykninger der motorsyklister er involvert.

– Slike ulykker gir ofte alvorlige skader. Men når det gjelder å gi førstehjelp, er det likt andre skadesteder. Det er viktig å få hjelmen av, slik at man får sikret frie luftveger raskest mulig, sier Håvard Bolme til Rbnett.

Fagdag i sentrum

På samlingen var det tilbud om sjekking av hjelm og hvordan man tar av denne når uhellet er ute. Det nye underkjøringshinderet fra Vik ble også vist fram, og de frammøtte fikk lære om blindsoner og vogntog. Jack Sæther kjenner dette fra begge sider, han har vært trailersjåfør og kjører motorsykkel. Her gjelder det å være årvåken og forstå trafikkbildet, understreker han.

Motorsykkel gir også mye moro og spenning, og Kleive Trial tilbyr begge deler. De stilte med egen stand og er svært fornøyd med opplegget. Et par nye medlemmer ble det også.