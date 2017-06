Nerland imponerer

Ordfører Tone Henøen kom med blomster og klippet snora. Hun berømmet Nerland-brødrene for viljen og evnen til å satse i heimkommunen. Rolf og Per Ove Nerland sender en takk tilbake, og sier at samarbeidet med Fræna kommune for å få til dette har vært svært godt. De er også svært fornøyd firmaet Consto fra Surnadal, som har satt opp bygget.

Det er et imponerende anlegg som nå er i full drift. Nerland har amerikanske biler som sin spesialitet, og er både importør og forhandler. Å ha butikken i Malmefjorden synes de er aldeles perfekt.

Markedet er hele Norge

– Vi har fått forespørsler om å etablere oss på Østlandet. Det vil vi ikke. Fra Gardermoen tar det bare en time til Malmefjorden. Vi henter folk på flyplassen, fra alle de store byene i Norge er det lett å komme hit, sier Rolf Nerland til Rbnett.

Han viser oss det han synes er den fineste bilen i utstillingslokalene, en stor Ford Raptor. Den har en prislapp på 1,3 millioner og er solgt til en kunde i Bergen. Markedet er hele Norge, kundene er folk som vet hva de vil ha og er villig til å betale for det. Nå vil Nerland også satse på ambulanser fra USA. De selger også nyere brukte europeiske og japanske biler.

– Her går det unna. Bare fredag solgte vi seks nye biler. Nå er jeg litt sliten, men mest glad, sier Rolf Nerland like før de kunne lukke dørene etter en vellykket åpen dag.