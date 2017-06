Vil gi naturopplevelser litt utenom det vanlige

– Jeg har i likhet med lillesøster Ragnhild vokst opp med fjell og ski. Etter at jeg flyttet til Gjesåsen, har jeg også blitt veldig glad i skogen. Den byr på veldig mye, og jeg ønsker å dele disse opplevelsene med flere, sier hun.

Sammen med mannen Kristian Rostad, er moldekvinna nå godt i gang med et prosjekt i nærheten av garden deres i Gjesåsen. Gjesåsen er et sted i Hedmark, og ligger to timer unna Oslo med bil.

– Vi har 3500 mål med skog og 200 mål med jord, og driver med slaktekylling. I fjor høst diskuterte vi hvordan vi kunne tenke nytt når det gjelder gardsdrift, og få flere til å oppleve det vakre miljøet. Svaret ble tretopphytter, sier Mowinckel, og legger til:

– Vi har sett, besøkt og blitt fascinert av denne type overnatting. Det er en fin måte å få folk ut i naturen på, og de besøkende får en magisk opplevelse litt utenom det vanlige.

Åtte meter over bakken

I desember fikk ekteparet prosjektet godkjent. Tretopphyttene skal ha innlagt vann og strøm, tåle all slags vær og trolig stå klar på nyåret.

– Hyttene har seks sengeplasser hver, og er på 40 kvadratmeter. De bygges åtte meter over bakken, og byr på et fantastisk skue over masse skog og mark, Gjesåssjøen og inn til Våler. Jeg er vant til flott utsikt, men dette er som Nordens Toscana. Vi starter med to hytter, men er innstilt på å bygge flere hvis det er et marked for dette, sier Mowinckel.

– Skal skape vår egen identitet

I tillegg til støtte fra Innovasjon Norge, har Mowinckel og Rostad fått med sivilingeniør Finn-Erik Nilsen og sivilarkitekt Espen Surnevik på laget. Nilsen står blant annet bak Juvet landskapshotell, og Surnevik har fått flere priser for Våler kirke.

– Vi har lyst til å skape vår egen identitet. Da er det viktig med dyktige medspillere. Folk flest er opptatt av design, arkitektur og komfort, men vil samtidig være i ett med naturen. Det kan vi tilby her. Det vil også være mulighet for ulike aktiviteter, som sykling, kanefart og hundekjøring, og vi skal samarbeide med nabogarden, Gjesåsen klatrepark, sier Mowinckel. Hun fortsetter:

– Gjesåsen ligger tilgjengelig til. Veldig mange trenger å komme seg ut av byen og søke skogens ro. Vi håper de vil gjøre det hos oss.

– Umulig å si nei til oppdraget

Surnevik synes prosjektet er spennende av flere årsaker.

– Det føyer seg inn i oppgaver, som jeg har vært heldig å få, hvor framoverlente og viljesterke byggherrer har energi og en klar visjon. Dette i seg sjøl er veldig spennende å ta del i. Prosjektet drøfter også det å bo på en spesiell måte, hvor man skal lage en veldig kompakt, men samtidig lun og vakker, bolig fylt av sanselige naturinntrykk. Omstendighetene tilsier at dette er noen av de mest spennende utfordringene man kan få som arkitekt. Det ville derfor vært umulig å si nei til oppdraget, sier han.

Vil tenke nytt og annerledes

Rostad jobbet tidligere som journalist i NRK, men sa opp for å drive næringsutvikling på garden. Mowinckel, som er utdannet skuespiller og teaterpedagog, jobber i kulturskolen og er partner i Tagyourshoes.

– Vi har et tømmerhus på garden som vi har leid ut et par år nå, og med hytteprosjektet beveger vi oss enda mer mot turismen. Jeg skal fortsette å jobbe med kultur ved siden av, men Kristian og jeg har virkelig tro på dette prosjektet. Vi var nylig på Island, som er flink til å tenke nytt og annerledes. Det er noe vi skal ta med oss når vi skal videreutvikle overnattingskonseptet, sier hun.