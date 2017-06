Kjenner du denne bilen?

( Driva ): Daglig leder Tore Dønheim ved Megarden næringspark oppdaget onsdag at noen hadde stjålet en triangelkobling fra en traktor ved næringsparken/planteskolen ved E39 på Halsanaustan forrige helg.

Etter å ha sett filmen fra overvåkningskameraet på området la han ut bilde av bilen på Facebook, der han spør:

– Er det noen som kjenner denne bilen eller vet hvem som eier den? Sjåføren av denne bilen har vært på tyveri på Megarden Næringspark søndag 1. pinsedag cirka klokka 15.00. Bilen har ekstralys montert og de er det ikke mange av. Del gjerne.

Driva tar en telefon til Dønheim, som kan opplyse at han har film av det hele; helt fra bilen svinger av E39, kjører ned til næringsparken, åpner bagasjeluka og går bort til traktoren, henter triangelfestet og legger det i bilen - og kjører igjen.

– Jeg har film av alt, også av mannen som stjal festet. Men jeg klarer ikke helt å tyde registreringsnummeret på bilen, sier han.

Bilen kom med ferjekøa og svinget ned ved næringsparken. Da han dro igjen kjørte han innover i retning Betna/Surnadal.

– Det var helt tydelig at han hadde vært nedom her før, for han visste akkurat hva han skulle ha. Han gikk rett bort til traktoren, plukket av triangelfestet, puttet det inn i bagasjerommet og kjørte bort igjen, forteller Dønheim.

Dønheim betegner mannen som "en stor kar med lite hår".

– Jeg oppdaget ikke tjuveriet før jeg skulle bruke traktoren i dag, men dette skjedde altså søndag 4. juni. Klokka på overvåkningsbildene viste 15.14 da bilen kjørte ned her, forteller han.

Dønheim vil altså gjerne ha tips dersom noen kjenner bilen, og han tror kanskje ekstralysene på bilen kan være et godt kjennetegn.

– Det er sikkert ikke så veldig mange slike biler i området med akkurat slike ekstralys påmontert.

Torsdag vil han snakke med politiet om saken.

– Det er ikke store verdiene det er snakk om altså, men det er prinsippet, fastslår han. - Området er altså overvåket, og det er ikke bare å komme hit og forsyne seg.

