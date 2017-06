– Hvor er vimpelen vår?

6. april i fjor fikk Hustad barne- og ungdomsskole en vimpel i gave fra FAU. Anledningen var at flaggstangen var flyttet fra gressbanen til et mer synlig område foran skolen.

Den blå vimpelen, med påskriften HUSTAD Barne- og Ungdomsskole har siden den gang raget øverst i flaggstanga, med unntak av på offentlige høgtidsdager og dager skolen heiser det norske flagget, som første skoledag og eksamensdager.

Nå er vimpelen søkk vekk.

Forsvant mellom 18. og 23. mai

Rektor Anne Kristine Løseth fortviler.

– Vi flagget 17. mai og heiste vimpelen den 18. mai. Da elevene skulle ha eksamen 23 mai skulle vi heise det norske flagget igjen. Men da oppdaget vi at vimpelen var borte. Vi vet ikke hvilken dag den kan ha forsvunnet, sier Løseth.

Vimpelen har blitt tatt ned ved dårlig vær, men dette var ikke nødvendig i det aktuelle tidsrommet.

– Det er ingen av skolens ansatte som har tatt den ned. Hvis den hadde blåst bort ville vi nok funnet den i en busk eller lignende. Vi har etterlyst vimpelen blant foreldrene via sms-systemet vårt, og bedt dem sjekke litt. Jeg har også snakket med politiet for å høre om de har fått den inn. Dette er jo ikke noe å anmelde, men jeg synes det er fryktelig trist at den er borte. Kanskje noen av Budstikkas lesere har sett den, spør Løseth.

– Forferdelig leit

Vimpelen kostet 3568 kroner.

– Dette er en flott gave vi har fått. For FAU er dette ganske mye penger, sier Løseth.

– Hva tenker du om at noen kanskje har tatt den?

– Det kan jo se sånn ut. Det er forferdelig leit hvis det er tilfelle. Den pyntet opp og synliggjorde skolen vår. Hvis noen har vært uheldig og tatt den kan vi bare håpe at de vil levere den tilbake, sier Løseth.