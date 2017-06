Advarte elevene mot mulig lokking av barn

Politiet ble varslet om at en mann i en beige bil skal ha prøvd å lokke med seg skolebarn inn i bilen i Tomrefjord onsdag morgen. Dette skal ha skjedd da ungene var på veg til skolen. Elevene på skolen ble varslet, og hendelsen gikk i stor fart rundt på Facebook.

Politiet satte i gang etterforskning av saka. Da vi snakket med lensmann Jan Magnar Sandvik klokka 12.50, tydet mye på at det hele hadde vært en misforståelse.

– Vi har opplysninger som tyder på at en mann hadde stoppet bilen ved barna for å spørre etter vegen til Solstrand. Vi har vært i kontakt med en mann som hadde ærend i distriktet og som disponerte en bil som passer til beskrivelsen. Det han sier til oss underbygger at det kan ha vært en misforståelse. Barna hadde forklart at det var en mann som ville at de skulle «sitte på til stranda», sier Sandvik til Rbnett.

Han understreker at etterforskningen ikke er ferdig ennå, og at de fortsatt ikke har konkludert.

På skolen gikk alarmen onsdag morgen.

Rektor Tone Syltebø ved Tomrefjord skole bekrefter at de har tatt opp denne saka på skolen og meldt fra til politiet.

– En forelder tok kontakt med oss onsdag morgen og fortalte at en bil hadde stoppet og spurt to barn som var på veg til skolen om de ville sitte på. De gikk ikke inn i bilen. Da skolen fikk melding om hva som hadde skjedd, snakket vi med politiet, sier Syltebø.

Lærerne som underviser på 1. til 7. trinn har i formiddag informert elevene at de ikke må sitte på dersom noen stopper og spør om de vil bli med.

– Vi har også sendt SMS til alle foreldre med melding om at politiet er varslet. For ytterligere opplysninger henviser jeg til politiet, sier rektor Tone Syltebø.

Flere av foreldrene har delt advarselen på Facebook.