Dømt etter ulykke i Midsund

En mann i 20-åra er i Romsdal tingrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot etter en trafikkulykke i Midsund under fjorårets Midsundfestival.

Han hadde kjørt bil på en privat grusveg og hatt for høg fart til å klare en krapp sving. Bilen ble delvis hengende i noen trær som hindret at bilen rullet videre. Ingen personer ble skadd. I tillegg til bota, ble førerkortet inndratt i fem måneder.

Tips om mulig promille

Ulykka skjedde klokka 03.30 natt til en lørdag i juli, og politiet fikk tips om mulig promillekjøring. Da politiet kom til stedet, var motoren varm, men de fant ikke sjåføren. De satte i gang søk i området for å se om noen var skadd. Ingen ble funnet, og politiet kjørte videre på andre oppdrag.

De fikk seinere på natta tips om at en annen bil hadde kommet til ulykkesstedet. Politiet rykket ut og pågrep en annen mann for promillekjøring. Den mistenkte sjåføren av ulykkesbilen var imidlertid fortsatt ikke å finne verken der eller der han bodde.

For seint for blodprøve

Mannen kontaktet politiet neste kveld, men han dukket ikke opp hos politiet som avtalt. Politiet siktet ham for promillekjøring, men fikk først tak i ham den påfølgende mandagen. Derfor fikk de ikke tatt blodprøve av mannen i tide til å kunne bevise noen promille.

Dette ble da heller ikke tatt med i tiltalen da saka ble sendt videre til retten. Heller ikke retten mente det kunne føres bevis «ut over enhver rimelig tvil og fornuftig tvil» for at han hadde vært beruset under kjøringen.

I den opprinnelige tiltalen var det med et punkt om at han ikke hadde meldt fra til politiet om ulykka. Ettersom det ikke hadde oppstått verken personskade eller meterialle skader, frafalt politiet dette punktet i forbindelse med rettssaka.