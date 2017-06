Nå blir det grønt og skjønt i Moldelivegen

MOLDE: Naboene har diskutert kommunens tomt i årevis. Den er regulert til friområde, men har vært med brukt som parkeringsplass for ulike kjøretøy.

– Flere har klaget til kommunen over feil bruk av tomta med noen års mellomrom. Men nå i mai møttes vi og samlet oss om et mer konstruktivt forslag og laget en skisse til kommunen på utbedring av plassen, sier representant for naboene, Anne Wold.

– Dialogen med kommune har vært veldig positiv, og vi synes det samsvarer godt med både lokal og nasjonal politikk å ha et grønt innslag og rom for aktivitet i området, sier Woll.

Lavt budsjett

Hun forteller at naboene er opptatt av at det skal være lav kostnad for å utbedre området, lav terskel for å bruke plassen, og plass til alle.

– Til å begynne med vil vi anlegge voll ut mot Moldelivegen og Bratlivegen. Vi vil innenfor vollen lage et sitteområde og en liten sykkelløype med grus. Den blir tilknyttet akebakke til vinteren. Vi håper det er noen bedrifter i byen som vil kunne tenke seg å sponse oss med en benk eller et tre. Alt vil hjelpe. Vi er flere naboer som donerer en hekk eller busk fra egen hage, sier Wold.

Hun sier at det fra naboene sin side er like ønskelig med en leikeplass for de minste, som benker som eldre kan sette seg og kvile, kanskje spise lunsj.

– De viktigste for oss er samhandling, på tvers av alder og sosiale lag. Vi mener plassen har et enormt potensiale som kan videreutvikles, sier Wold.

En plass for alle

– Nå er det bare i busskuret ved Cecilienfryd det går an å sette seg ned for folk som går tur her. Vi vil etablere en plass som alle kan dra nytte av, og målsettingen er at den skal være tilgjengelig for alle, sier Wold.

– Molde kommune er jo langt framme når det kommer til å verdsette fysisk aktivitet, og i rikspolitiske retningslinjer står det at man skal oppfordre til fysisk aktivitet og grønne lunger. Det gjør noe med byens kvaliteter det også, så dette passer fint inn, sier Wold.

Godt mottatt forslag

Avdelingsingeniør Roger Rekdal i Molde Bydrift bekrefter Wolds beskrivelse av måten leikeplassen har vært brukt på de siste åra.

– Det er veldig godt mottatt i kommunen at noen vil bidra for å sette i stand et slikt område. Vi i kommunen har heller ikke budsjett til å hjelpe til med pengestøtte, men vi kan være behjelpelig med overskuddsmasser når vi har dette tilgjengelig, sier Rekdal.

Leikeplasser gror igjen

Området ved Moldelivegen er slettes ikke den eneste leikeplassen som har grodd igjen over tid.

Båter, campingbiler og andre kjøretøy har ofte vært parkert på slike steder. På det verste har det blitt rein forsøpling og dumping av avfall.

– Mange områder i byen som er regulert til leikeplass er gjengrodd. Det var nok mye aktivitet når de ble anlagt på 70-tallet, men de siste åra har uteområdene ved skolene blitt så flotte at barn og familier kanskje heller leiker der. Da gror det naturlig nok igjen de plassene hvor det ikke blir brukt ressurser på vedlikehold, sier Rekdal.

– Vi setter stor pris på slike initiativ for oppfrisking av leikeplasser og grønt areal i kommunen, sier Rekdal.