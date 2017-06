– Viktig å finne en løsning forbi Veblungsnes

Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité legger i dag frem sin innstilling til Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Høyre og Frp, sammen med Krf og Venstre, har i den forbindelse flertall for følgende merknad:

«Komiteens flertall viser til at det er satt av totalt 1,6 milliarder kroner til E136 Flatmark–Monge–Marstein og E136 Brustuglia i Nasjonal Transportplan 2018–2029. Denne strekningen er den viktigste transportåren inn og ut av Møre og Romsdal, og kalles med rette «Eksportveien E136». Flertallet viser til at vi nå får løst de største flaskehalsene på E136 i Romsdalen, noe som vil bidra til en tryggere og mer fremkommelig vei spesielt for tungtrafikken. Flertallet viser til at det også er behov for å finne en bedre trafikkløsning forbi tettstedet Veblungsnes, både for å skape bedre boforhold, men ikke minst for å bedre trafikksikkerheten for lokalbefolkningen.»

Flertallet ber Samferdselsdepartementet vurdere om det er mulig å finne en løsning forbi Veblungsnes innenfor rammen av de statlige midlene som er satt av til E136 Romsdalen.

– Dette er en viktig merknad som åpner for en løsning for Veblungsnes innenfor rammene av Nasjonal Transportplan og de midlene som er satt av til E136. Det er en klar arbeidsordre til Statens Vegvesen om å se på aktuelle finansieringsløsninger, sier Helge Orten (H) i en pressemelding.

Glad for rask enighet

Harald Tom Nesvik (Frp) mener det er på tide at det blir gjort noe med «denne flaskehalsen».

– I Nasjonal Transportplan er det betydelige midler til programområdetiltak. Det vil være naturlig at dette prosjektet blir vurdert i den forbindelse, sier han.

– Vi er svært glad for at de fire samarbeidspartiene raskt ble enige om denne merknaden, og at vi kan holde trykket oppe og ta med Veblungsnes i den videre planleggingen av E136. Det fortjener både lokalbefolkningen og de som bruker veien mye, legger Rigmor Andersen Eide (Krf) til.

Kan kjøre ny veg for en tier Byggingen av ny E136 gjennom Veblungsnes kan komme i gang om ett år - og bompengene blir 10 kroner.

Vil finne løsning

Pål Farstad (V) påpeker at trafikksikkerheten og fremkommeligheten på E136 er viktig.

– Derfor er det viktig for oss at vi gjør det vi kan for å finne en løsning forbi Veblungsnes, sier han.