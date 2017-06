– Venstre har jobbet hardt for at Møre og Romsdal skal bestå

Fylkesleder Ola Betten i Venstre sendte mandag en e-post der han uttrykkert at han er «opprørt over oppslaget i Romsdals Budstikkes leder mandag».

LEDER MANDAG 12. JUNI Venstre-lederen lager mer forvirring «Et tydelig bevis på en partileder som er på kollisjonskurs med Møre og Romsdal.»

I lederartikkelen refereres det til partileder Trine Skei Grande som har blitt intervjuet av NRK Møre og Romsdal i forbindelse med regionreformen. Her er Venstre-lederen sitert på det som kan tolkes som at hun ikke tror Møre og Romsdal er stort nok til overleve som egen region på sikt.

Ikke varig løsning?

– Jeg vet at fylkespolitikerne har presset på for å få beholde fylket som egen region i framtida. Det er også det som er det foreløpige signalet fra regjeringa, men jeg er ikke sikker på om dette er en varig løsing, sa Skei Grande ifølge NRK-artikkelen. Samtidig la hun til at hun tror det blir større enheter i årene som kommer.

Har snakket med Grande

– Jeg har vært i kontakt med Grande som avviser slike uttalelser som var referert i NRK, sier Betten.

– Venstre har tvert imot jobbet hardt i alle ledd for at Møre og Romsdal skal bestå. Vi tror på den kulturen og skaperkraften som ligger i oss her i nordvest, og vi skal bruke denne videre. Derfor har fylkesstyret, fylkestingsgruppa og våre stortingsrepresentanter går inn for egen region, noe vi har lykkes med, sier Venstres fylkesleder i Møre og Romsdal.