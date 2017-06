Politiet ble varslet om et trafikkuhell ved Rorbua like før klokken elleve lørdag kveld. Da politiet ankom stedet ble det fattet mistanke om at en ung mann i slutten av tenåra var den som hadde kjørt bilen.

Mannen ble videre mistenkt for å ha kjørt bilen mens han var beruset og ble tatt med til Molde for å sikre blodprøve. Han er siktet for forholdet.