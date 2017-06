Grevlingen satt hodet fast i et plastbeger - ber guttene om hjelp

Henrik Birkeland Larsen (16), Julian Sandhaug Hansen (16), Jonatan Hasselgård (16) og Tore Nes (17) var på veg hjem fra et kveldsbad i Jensgurilia da de møtte på en grevling (se video øverst i saka).

- Vi møtte på grevlingen på gangstien nedenfor pumpehuset i Jensgurilia, forteller Henrik.

Henrik fant fram kameraet for å filme grevlingen, som var uvanlig lysten på kontakt med guttene. Det kan nesten virke som om dyret ønsket å få hjelp. Grevlingen hadde nemlig fått en plastkopp over hodet og hadde trolig problemer med å få den av selv. Julian Sandhaug Hansen (16) gikk nærmere og for å forsøke å hjelpe til. Etter et par forsiktige forsøk lyktes unggutten med å få av plastkoppen.

Grevlingen var neppe særlig fornøyd med å få en plastkopp over hodet, men kan prise seg lykkelig for møtet med guttene. Dyret hadde neppe klart seg lenge dersom den ikke hadde fått plastkoppen av hodet.