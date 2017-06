Fikk du bulk i bilen utenfor Mega på torsdag?

Torsdag 8. juni kjørte en bilfører borti en brun bil på parkeringsplassen ved Mega i Molde i 16-17-tiden. I handlekaoset som var på stedet, rakk ikke føreren å notere ned registreringsnummeret før bilen hadde kjørt av gårde. Nå ønsker føreren av bilen å gjøre opp for seg, og har kontaktet politiet for bistand. Det er politiet som melder om hendelsen via sin Twitter-konto.

Operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Ole Wulvik, forteller at det ikke er ofte politiet opplever slike henvendelser.

– Folk gjør ofte opp på stedet, men det er ikke bestandig det lar seg gjøre. Vi synes det er utrolig hyggelig at folk ønsker å gjøre opp for seg, og vi vil selvfølgelig hjelpe til så godt vi kan, sier han.

Skulle du være eier av den brune bilen, kan du kontakte politiet på telefon 02800. De har kontaktinfo til bilføreren.