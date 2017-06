Ny lokalavis i Midsund

Haramsnytt AS er utgiver - satser på lokale bidragsytere

– Siden Midsunds tidligere lokalavis Øyavis gikk inn har vi fått flere henvendelser om vi ikke kan starte en avis, sier Robin Røkke. Han er daglig leder i utgiverselskapet Haramsnytt AS som allerede gir ut avisa Nordre for Haram, Sandøy og Skodje. Han blir redaktør for den nye avisa Midsundingen som kommer med sin første utgave på papir torsdag 6. juli.

Egen avis

– Folk har spurt meg om ikke Nordre også kan dekke Midsund. Folk sakner en lokalavis der. Men vi tror det vil være litt utfordrende å lage en avis som dekker både Haram, Sandøy og Midsund. Midsund er jo et relativt lite samfunn med noe begrenset markedsgrunnlag, og det er ikke så mye utveksling mellom Haram og Midsund som det var før. Derfor er det ikke naturlig for Nordre å utvide – og skape en felles offentlighet med Midsund, sier Røkke. Han mener også det er et vesentlig poeng at Midsund sokner mot Romsdal.

– Det gjør vel delvis Sandøy også?

– Sandøy er delt.

– Hvordan ser du for deg den nye lokalavisa for Midsund?

– Jeg tror vi skal få til å lage en god avis. Den vil komme en gang i måneden etter samme lest som Øyavis. Vi har studert den grundig for å få et bilde av hva folk har vært vant til fra før. Vi håper vi skal klare å bevare den gode kvaliteten som Øyavis hadde, sier Røkke.

– Det blir abonnementsavis- og ikke gratisavis dette?

– Ja, jeg er opptatt av å levere god journalistikk, og det er vanskelig å finansiere kun med annonser. Vi håper sjølsagt at så mange som mulig vil tegne abonnement. Samtidig er vi helt avhengig av å få med oss næringslivet for å lykkes, sier Røkke. Han ønsker ikke å si noe konkret om økonomien i prosjektet bortsett fra dette:

– Vi har laget oss et budsjett, og gjort noen avtaler. Jeg håper at vi i løpet av 2017 skal få det til å gå rundt. Det er Haramsnytt som tar risikoen her, sier han. Det ansettes ikke nye folk i forbindelse med oppstarten av den nye avisa, men Røkke håper å knytte til seg folk i lokalmiljøet som har lyst å bidra med stoff.

– Vanskelig å være nyhetsavis med utgivelse en gang i måneden?

– Vi ønsker å være en samlende avis som folk gleder seg til å få i postkassa. Vi blir ikke en nyhetsavis slik en dagsavis kan være. Romsdals Budstikke har en kjempeviktig rolle i Midsund, og jeg håper vi kan utfylle hverandre. Vi er opptatt av å vise fram alt det positive. Det som driver oss er at vi synes det er kjekt å lage god lokalavis, sier Røkke.