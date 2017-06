TEFT-stipend til stortalent

Sparebanken Møre løfter fram unge talent gjennom TEFT-stipendet. Torsdag kveld kunne både bordtennis- og realfagtalentet Fredrik Meringdal i Molde og alpinisten Isak Staurset fra Åndalsnes ta imot henholdsvis 50.000 og 30.000 kroner.

Fredrik Meringdal (18) fra Molde har spilt bordtennis fra han var åtte år og siden da har han trent daglig. Han har alt flere NM-titler i aldersbestemte klasser i tillegg til topplasseringer i internasjonale konkurranser. Nå spiller han i 1. divisjon i Sverige i en klubb som i vår spiller om opprykk. Utenom bordtennis er Fredrik også svært interessert i realfag. I årets Abelkonkurranse ble han nummer to av 4000 deltakere og i Kjemi-OL kom han på 2. plass av rundt 1100 deltakere.

Isak Staurset (19) er alpinist fra Åndalsnes som nå går på alpin toppidrett på Oppdal alpin elite. Målet er å kjøre world cup for det norske landslaget og så langt har Isak topplasseringer i hovedlandsrenn og landsfinaler og pallplassering i FIS-renn i juniorklassen. Fra barneår kan han se tilbake på gull i nesten alle kretsrenn og mesterskap som han stilte opp i.

Har hatt teft

Sparebanken Møre har gjennom de ni årene de har delt ut disse stipenda også vist teft, og utøvere som verdensmester og OL-finalist Karsten Warholm (friidrett) og Elton John-favoritten Sigrid Raabe (musikk) er mellom de som har fått stipend.

- Vi i Sparebanken Møre er svært stolte over å få hedre flotte og hardtarbeidende talent. Vi får tilbakemeldinger om at disse stipenda gjør en forskjell for utøverne på grunn av den økonomisk støtten til å vidareutvikle talentet de har, men også fordi utøverne blir sett og løftet fram. Det gleder vi oss over og heier på stipend-vinnerne, skriver Sparebanken Møre i en pressemelding.

TEFT-galla

I år var det TEFT-galla med utdeling av TEFT-stipend på Martin Linge-huset i Valldal torsdag 8. juni. Der var det utdelingsseremoni, mat og underholdning – blant annet ved noen av de som fikk TEFT-stipend. På samlingen var de aller fleste stipendvinnerne med. Alle visste at de hadde fått stipend, men det var spenning knyttet til hvilke stipend de hadde fått. Toppstipendet er på 100.000 kroner mens andre fikk 50.000 kroner og 30.000 kroner.