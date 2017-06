Svømmeklubben og Moldebadet sammen om badeleir

Leiren, som har fått navnet Aqualeir, skal være med å gjøre barna trygge i vann, samt at de får øve på ulike svømmeteknikker og førstehjelp. Kurset vil foregå 26. – 30. juni, og det settes ingen krav til svømmeferdigheter:

– Vi kommer til å kartlegge nivået som en av de første tingene vi gjør. Deretter vil vi dele inn så alle får et nivå som passer for dem. Vi vil ha fullt fokus på sikkerhet. Barna skal gjennom sikkerhetssvømming, vi skal lære dem hva de skal gjøre hvis de faller i vann og i tillegg blir det lek og moro, sier Jim Aune Malmedal, som er badevert og leder for Moldebadet Svømmeskole.

Plass til flere

Leiren har fått god mottakelse, med 20 påmeldte så langt. Totalt ser de for seg opp mot 30 deltakere. Driftsleder ved Moldebadet, Ingrid Moe Silseth, roser partnerskapet med svømmeklubben:

– Vi jobber godt i lag, og har hatt et felles ønske om oppstart av en slik leir. Her kan vi dra nytte av våre badeverter/livreddere sammen med trenere fra svømmeklubben. I tillegg er dette en mulighet for klubben til å tjene penger.

Prisen pr deltaker på svømmeleiren er 2.200 kroner:

– Vi har satt prisen ganske så lavt fordi vi ønsker å gi et tilbud som alle kan benytte seg av. Vi må holde oss på dette prisnivået for å kunne gi barna nødvendige sikkerhetsrammer i badet. Prisen ligger rundt det samme som sommerleire med andre aktiviteter.

Glad for samarbeid

Linda Bøyum-Folkeseth i styret til Svømme- og Livredningsklubben er glad for samspillet om leiren:

– Både vi og Moldebadet har som mål å fremme svømmeglede for alle, og det er svært viktig at barn og unge får god svømmeopplæring. Vi vil gjerne ha lignende arrangementer også i fremtiden.

Påmeldingen til leiren skjer på Moldebadet.no, og påmeldingsfristen er 15. juni. Moe Silseth sier den store interessen kan føre til at ikke alle interesserte får plass.

Blir leiren en suksess kan det bli leir to uker neste sommer også.