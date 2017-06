Sherpa-folket er «Årets Fjellgeit»

Hvert år kårer Norsk Fjellfestival på Åndalsnes «Årets Fjellgeit.» Prisen anses som festivalens hederspris, og blant tidligere vinnere finner vi Vegard Ulvang, Børge Brende, Cecilie Skog, Dronning Sonja, Arne Næss senior, Olav Thon og Cato Zahl-Pedersen.

I 2017 er det Sherpa-folket i Nepal som kan smykke seg med tittelen. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet at vi har blitt godt kjent med Sherpa-folket gjennom guiding og klatring i Nepal, og i de senere år gjennom tilrettelegging i våre egne fjell.

Motiverer og tilrettelegger

For juryen var valget åpenlyst da forslaget ble nevnt.

– Hvert eneste år sitter juryen og grubler og tenker. Hvem har gjort seg fortjent til prisen? Sherpa-folket fyller i aller høyeste grad kravene. Mange folk går i fjellet, men prisen «Årets Fjellgeit» handler om mye mer enn det. Sherpa-folket motiverer og tilrettelegger for at andre skal bevege seg i fjellet. Se på romsdalstrappa på Nesaksla, Midsund-trappene, og flere andre steder rundt om i verden. De gjør fjellet tilgjengelig, sier festivalsjef, Solrun Sylte.

Vil bidra til gjenoppbygging

Norsk Fjellfestival arbeider nå for at prisen skal deles ut på direktesendt tv 8. juli.

– NRKs sommertog kommer til Åndalsnes den dagen, og vi har veldig lyst til å hedre Sherpa-folket på direktesendt TV, forteller hun. Planen var egentlig å få Sherpaens far, Pertemba Sherpa, til Åndalsnes for å ta i mot prisen. Men han var invitert i bryllup og kunne derfor ikke delta.

– Pertemba Sherpa var leder for den første vellykkede norske Everest-ekspedisjonen i 1985, og har siden vært en Sherpa-legende. Han ble utrolig rørt og glad da han fikk beskjed om prisen.

Festivalsjefen forteller at Pertemba Sherpa legger ned en stor innsats i Nepal, og har blant annet startet et Sherpa-senter i Khumbudalen i Nepal. Senteret fikk store ødeleggelser under jordskjelvet i 2015, og Norsk Fjellfestival ønsker å bidra til gjenoppbyggingen.

For å motta prisen som representanter fra Sherpa-folket, kommer fire sherpaer som skal jobbe på Midsund i sommermånedene.