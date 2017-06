Eldreomsorg i Molde

Takk til Ellen Sommernes Lunde for at du deler dine erfaringer med eldreomsorgen i Molde i Romsdals Budstikke den 8.juni 2017.

Jeg har også mange års erfaring med mor og fars siste år i hjembyen. De klarte seg brukbart hjemme til de begge to var passert 90 år, og ingen hadde selvsagt noe ønske om sykehjemsplass. Men alderen svekket dem på ulikt vis, og hjelpen måtte settes inn.

Mor har hatt to lårhalsbrudd. I begge tilfellene ble hun liggende på sykehus flere uker etter å være ferdigbehandlet. Denne perioden kostet Molde kommune omtrent det dobbelte av hva en sykehjemsplass ville kostet. Samtidig reduserte kommunen sykehjemskapasiteten for å spare penger. For mor hadde det også en markert uheldig virkning i forhold til demensutvikling. På sykehuset får du kost og et minimum av pleie, men ellers er jo de ferdige med sin behandling. Mor visste ikke hvor hun var og utviklet angst. Spesielt vanskelig var det å ligge i Kristiansund i flere uker uten pårørende i nærheten.

Mor hadde flere korttidsopphold på Kirkebakken, og vi har positive erfaringer med disse periodene. De siste oppholdene var hun en av de få som fikk enerom. Dette hadde sammenheng med hennes uro. Personalet på Kirkebakken gjorde sitt aller beste. Stor takk til dem. Far var hjemmeboende i denne perioden, og besøkte henne daglig, til dels to ganger daglig.

Etter hvert fikk mor langtidsvedtak, og vi forstod at hun ikke kom hjem. Hun flyttet til Råkhaugen, og vi forstod at der skulle hun bli resten av sin tid. Før sommeren 2015 ble vi orientert om dette, og om vi syntes det var greit om hun fikk sovne inn der. Det gjorde vi.

Men nei. I løpet av sommeren hadde noen funnet ut at en somatisk avdeling var mer egnet. Som verge for min mor fikk jeg et forhåndsvarsel om dette til uttalelse. Jeg uttalte at jeg ville sette meg imot det, og at dersom det ble fattet vedtak, ville jeg påklage det også til fylkesmannen. Begrunnelsen min var at det er uheldig for en dement å bli flyttet, og at jeg var redd at det ville svekke henne ytterligere.

Men kommunen var lur. De flyttet henne først, og fattet vedtaket etterpå. Jeg fikk vedtaket flere dager etter at det var effektuert, og med 4 ukers klagefrist. Skaden var dermed skjedd i forhold til min begrunnelse. Og saksbehandlingen i forhold til forvaltningsloven står til stryk.

Min mor ble flyttet fra Råkhaugen til Glomstua på sin 95-årsdag. Jeg hadde da bestilt kake og blomster som var avtalt med hennes avdeling på Råkhaugen. Det var bare opp til meg å avbestille. Fra ledelsen på Råkhaugen fikk jeg bare et skuldertrekk. Ingen beklagelse.

Mor hadde en fin tid på Glomstua fra 21.09.2015 til sin død 25.07.2016. Stor takk til personalet på Glomstua også.

Det er ingen tvil om at Molde kommune trenger å øke sykehjemskapasiteten. Vi blir flere eldre etter hvert, og behovet øker. Det er allerede i dag en markert underkapasitet, og kommunen bruker betydelige midler til overliggere på sykehus som koster mye mer, og mange svekkes ved å bli liggende der.

Det er ikke planer vi trenger, men bevilgninger og flere plasser. I stedet får vi en kaikant i byen.

Hildegunn Staurseth, Molde.

