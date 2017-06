De konservative mister flertallet

De konservative partiet med statsminister Theresa May i spissen oppnår ikke flertall i Parlamentet. Samarbeid med nordirske DUP kan være løsningen.

Ved 10-tiden fredag formiddag viste BBCs beregninger at de konservative vil ti representanter for å oppnå de nødvendige 326 setene i Parlamentet.

Med bare to plasser igjen å fordele får de konservative 317 representanter av de 650 setene – tolv færre enn de har hatt. Labour får 261, en framgang på 29.

Skotske SNP får 35, noe som er 21 færre enn ved forrige valg. Liberaldemokratene får tolv seter, en framgang på fire.

Det nordirske unionistpartiet (DUP) får 10 plasser, to flere enn ved forrige valg.

Hvis De konservative og DUP danner regjering sammen, vil de to partiene oppnå støtte fra de nødvendige 326 representantene som kreves for å ha flertall. I praksis kreves det imidlertid færre seter for å kontrollere Underhuset, siden de innvalgte fra det nordirske republikanske partiet Sinn Féin ikke møter. Partiet fikk valgt inn sju representanter.