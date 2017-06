– Behovet for plass og omsorgsnivå blir fortløpende vurdert

– Når man får et vedtak om langtidsplass på sjukehjem, står det i vedtaket at hjelpebehovet vil bli løpende vurdert. Det betyr at når faglige vurderinger ligger til grunn kan pasienten flyttes til annen avdeling eller enhet, sier Tone Borge Løkhaug, leder for tildelingskontoret .

– Det betyr at hvis man er på et spesialsjukehjem eksempelvis Råkhaugen, og det blir vurdert at man ikke lenger har behov for de spesielle tjenestene, kan man flyttes til et ordinært sjukehjem. Når det blir vurdert at en pasient har behov for annet omsorgsnivå, blir det sendt ut forhåndsvarsel om dette, Pasientens individuelle behov vil bli godt ivaretatt uavhengig av hvilket sykehjem vedkommende er på, sier Borge Løkhaug.

Hun sier at kommunen ønsker å ha en god dialog i forkant, og at informasjon fortrinnsvis skal gis en uke før flytting.

– Ting går ofte fort når det blir en ledig plass, da vil vi gjerne fylle den raskest mulig. Kanskje må vi frigjøre et rom til en annen pasient med et annet behov. Alle skal få et forsvarlig tilbud, sier Borge Løkhaug.

Hvis et vedtak blir påklaget, og klagen ikke blir imøtekommet, blir det opp til Fylkesmannen å ta endelig stilling til vedtaket.

Borge Løkhaug bekrefter at det er dyrere med liggedøgn på sjukehuset enn plass på sjukehjem. Hun skal oppdatere drift og forvaltningsutvalget i kommunen om status på liggedøgn førstkommende mandag.

– Vi har færre liggedøgn nå enn på lenge. Men dette svinger gjennom året. Hvis vi har en ledig plass, og flere kandidater på sjukehuset, må vi vurdere hvem som har størst behov. Og så må vi se på hvilke rom vi har tilgjengelig, hvem som passer, sier Borge Løkhaug.