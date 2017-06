- Turgåere må ta informasjonen på alvor

Onsdag ble to turister hentet ned fra Romsdalseggen etter å ha blitt overrasket av uvær. Paret fra Singapore var tynnkledd, og ikke forberedt på snø og kraftig vind da de satte ut på den krevende turen. Gårsdagens redningsaksjon skjedde til tross for at reiselivsnæringen i Rauma har strammet opp informasjonen om turen.

– Informasjonen er strammet opp i alle kanaler, og så lenge det ikke er forbudt å gå, kan man ikke gjøre mer enn det, forteller reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke.

Ikke tilstrekkelig sikre

Hun er tydelig på at Romsdalseggen nødvendigvis ikke skal gås av alle. 2017-sesongen har heller ikke startet enda, og paret fra Singapore fikk privat skyss inn til startpunktet i Vengedalen. Skyttelbussene har ikke begynt å kjøre.

– Vi anser ikke forholdene som tilstrekkelig sikre der oppe. Det er fremdeles mye snø på eggen. Vi vil komme med en sterk oppfordring til alle om å ta sikkerheten på alvor. Det er en heftig tur, selv når forholdene ligger til rette, sier hun. Skulle det være noen som ikke klarer å vente med å gå til sesongen starter, anbefaler Gråberg Bakke å starte turen på Åndalsnes. Da går man Romsdalseggen «baklengs.» Man starter på Nesaksla, og avslutter turen i Vengedalen.

– Det er ganske snøfritt inn mot Mjelvaskaret og Halsaskaret. Starter du turen opp Nesakla, går du trygt, og uten for mye snø på de utsatte partiene, forteller hun.

Reiselivssjefen forteller at de ikke har annen mulighet enn å gå ut med tilstrekkelig informasjon, og ber publikum om å ta den på alvor.

Ikke nok mat og klær

– Selv om det er 20 varmegrader, fint vær og strålende sol nede i Åndalsnes, beveger de som er på Romsdalseggen seg i høyfjellet. Været kan skifte fort. Vi har gått ut med en detaljert beskrivelse av anbefalt bekledning, og hva som bør ligge i sekken, forteller hun. Dessverre opplever de ofte at mange ikke tar med seg tilstrekkelig med mat og klær.

– Det er en lang tur. Det krever både mat, drikke, klesskift og vindtette klær Det kan også være lurt å ta med lue og votter. I vår beskrivelse av turen står det også at du bør ha fjellsko med gode såler. Altfor mange legger ut på turen i uegnet fottøy, forteller reiselivssjefen.

- Ikke en tur for alle

Gråberg Bakke oppfordrer også vertskap rundt omkring på overnattingsbedrifter om å ha god, og nok, informasjon. - Det kan være lurt å fortelle at vi har mange andre turer som også er fantastisk vakre. Romsdalseggen er ikke for alle, men det er en nydelig tur for dem som er i stand til å gå den, sier hun. Reiselivssjefen oppfordrer folk til å følge fjellvettreglene.

–Ta ansvar, ta situasjonen på alvor, ta forholdsregler. Husk at det er en lang, krevende tur, sier hun.

Romsdalseggen beskrives som en av verdens ti vakreste turer, og mange kommer til Rauma etter å ha sett spektaulære bilder på nettet. Den er godt beskrevet i inn og utland, og er et høydepunkt for manges sommerplaner.

– Forholdene i går var utfordrende, men hadde de hatt godt med klær, gode sko og tatt tida til hjelp, kan det hende utfallet hadde vært annerledes. Det er utrolig viktig å ta det med ro. Romsdalseggen er ikke farlig hvis man er godt forberedt. I fint vær og under gode forhold er det en perfekt utfordring for dem som er i stand til å ta den. Men er du ikke godt nok kledd, og det er ekstreme værforhold på 1200 høydemeter, slik det var i går, blir det veldig kaldt og ugjestmildt, sier hun.

Tilbyr guide

Gråberg Bakke forteller at reiselivsnæringen i Rauma har lagt seg i selen, og sett igjennom informasjonen som kommer ut til publikum. Et viktig arbeid i forkant av en hektisk sesong.

– Basert på informasjonen og henvendelser som kommer inn til oss, ser vi nok på en langt travlere sesong i årenn i fjor. Det er utrolig mange som ønsker å gå Romsdalseggen.

Reiselivssjefen forteller at det i årets sesong vil bli fast guiding på fjellet.

– Det vil ikke være guide alle dager, men vi anbefaler dem som ønsker det, om å legge turen til de dagene hvor vi tilbyr guiding. Det er en flott måte å bli kjent med ruta på, samtidig som en kjentmann kan fortelle om det man ser og opplever, sier hun.