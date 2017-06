Store forskjeller i fylket på fullføring i videregående

Utdanningsdirektoratet har bestilt en rapport fra NIFU som ha sett på hvor mye videregående skoler i landet bidrar til elevenes læring. Forskere har også sett på hvor mye skolene bidrar til at elevene greier å fullføre og bestå utdanningen.

Møre og Romsdal ligger over landsgjennomsittet, med Haram og Tingvoll som skolene med best resultat. Molde toppidrettsgymnas er hele 39,5 prosentpoeng bedre enn landsgjennomsnittet, når det kommer til elevens fullføring på studieforberedende.

Akademiet i Molde, Romsdal videregående og Fræna videregående ligger også godt an, med henholdsvis 14,4, 16,0 og 13,1 prosentpoeng.

Molde videregående og Rauma videregående ligger dårligere an, med et resultat på -0,3 og -9,1.

Lavt for yrkesfag

Undersøkelsen måler både skolens bidrag for studiespesialiserende og yrkesfag. Resultatene for studiespesialisering er mer positiv enn for yrkesfag. I Molde og omegn er det kun Romsdal som ligger over landsgjennomsnittet med 1,3 prosentpoeng.

- Godt utgangspunkt for alle

Fylkesutdanningssjef, Erik Brekken, synes det er flott at Molde og omegn har fått gode resultater, men er opptatt av at de videregående skolene i fylket skal bli så optimale som mulig for alle de 10.000 elevene.

– Hovedprioriteringen for utdanninsavdelinga er gode læringsmiljø på alle skolene i fylket. Elevene er forskjellige, og det er ei sammensatt gruppe. Vi jobber for at alle skal få best mulig utgangspunkt til å fullføre videregående skole, sier han.

Brekken forteller også at slike undersøkelser svinger fra år til år, men at utdanningsavdelinga er opptatt av å videreføre de gode resultatene.