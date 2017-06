Gir plass til de unge

– Jeg tror jeg kan telle på én hånd de gangene vi har hatt regnvær under Eidsvågdagene. Det ser veldig lovende ut. Det er god drahjelp med godt vær, sier Inger Anne Øyen.

Lokal tilhørighet

Øyen er leder i Eidsvåg idrettslag, og dermed leder for Eidsvågdagene, som har vært arrangert i 27 år. Årets datoer er 9. og 10. juni, og på den nylig oppgraderte Alstadplassen i sentrum blir det flust av salgsboder og utstillere. Publikum og besøkende kan kjøpe lokalprodusert mat, håndarbeid, spekemat, kikke på veteranbil-og mc-utstilling og oppleve innslag fra utescena.

– Folkeliv, underholdning, vår legendariske grillmeny og et stjernegalleri av lokale aktører er noen stikkord for Eidsvågdagene. Mange av aktørene er unge talent fra Nesset. Vi ønsker å inkludere barn og unge, og åpner Eidsvågdagene med samba og sangstund der Eidsvåg skole deltar. Klokka 18 blir det konsert med Mats Nerli og nevøen Sindre Nerli Reitan, Marthe Aarstad Stølan og Tor Olav Øyen med flere, sier Øyen.

Solister i storbandet

Lørdag arrangeres Kleppen opp, som er en del av konseptet Klatrekongen/Klatredronninga Nesset, det blir konkurranser, musikkinnslag og konsert med Storyville Storband.

– Vokalist Guro Hoem i Storyville Storband er fra Bugge, og trombonist Verner Listaul er fra Eidsvåg. Det er vi stolt over. I tillegg skal Guros sønn, Jonas Hoem Wågbø på 16 år, synge med dem. Han utmerket seg som vokalist da Eidsvåg skole fremførte Grease i vår.

Lørdagen fortsetter med utdeling av idrettspris, bilkåringer, heder til utøvere i Eidsvåg idrettslag og fotballkamp mellom Eidsvåg og Elnesvågen. På kvelden opptrer Ole Ivars i Nessethallen, og står dermed for den første dansegallaen i den nyinnvidde hallen.

Markerer sommerstart

Over 100 frivillige bretter opp ermene for innsats under de tradisjonsrike dagene.

– Det er en gedigen dugnadsinnsats. Og det er ikke vanskelig å få frivillige. De stiller opp. Arrangementet er noe folk venter på og ser fram til. Når Eidsvågdagene er i gang starter sommeren i Nesset, sier Øyen.

Utvider idrettsanlegget

Overskuddet går til idrettslaget.

– Eidsvågdagene har vært vår hovedinntektskilde i mange år, og pengene går til å utvikle idrettsanlegget vårt. Blant annet har vi investert i garasjer for tråkkemaskin og for lagring av utstyr. Sanitæranlegget har også blitt bygget med midler herfra, sier Øyen.

– Hvor mange besøkende regner dere med?

– Jeg synes vi har rekord hvert år, jeg. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mange som er innom, siden vi ikke tar inngangspenger. Alt er gratis, bortsett fra Ole Ivars. Men vi har besøk av mange tusen hvert år, sier Øyen.