Cirkus Arnardo til Åndalsnes

Cirkus Arnardo er inne i sin 69. sesong, og er landets eldste og største sirkus. 18. juni kommer de til Åndalsnes, og skal sette opp sitt lett gjennkjennelige sirkustelt på Øran stadion. Publikum kan forvente en variert forestilling, med blant annet flyvende hunder, flyvende kvinner, kvinner som forsvinner, samt akrobatiske mattetimer. Til Åndalsnes tar også Cirkus Arnardo med seg en flyvende menneskelig kanonkule.

For sirkusdirektør Arild Arnardo, er det avgjørende at publikum blir fornøyd.

– Blikkene til publikum forteller at de er fornøyd. De forteller ivrig til vennene sine om det de har sett, selv om vennene så akkurat det samme. For sirkus er noe en deler med andre. Når vi ser at publikum ivrer etter å dele opplevelsen med de utenfor. Da har vi lykkes som humørspredere, sier han.