– Ikke lett å se mannen som hadde falt i sjøen

Da alarmen gikk litt etter klokka 05 torsdag morgen, rykket Molde brannvesen ut med sin raske båt. Også bilferja dro til stedet der den lille plastbåten hadde kantret.

– Det startet med melding om en kantret båt, med to på kjøl og en i vannet. Vi i fikk forespørsel om å bidra med brannbåten. Da bemannet vi båten med fire mann og rykket ut til stedet, forteller varabrannsjef i Molde, Trygve Lennavik.

Båt kantret i Rødvenfjorden Fire tyskere reddet på land - en sendt til St. Olav.

Etter å ha fått de to på kjølen om bord i brannbåten fikk brannvesenet hjelp fra helikopteret som også hadde rykket ut, til å finne sistemann, som hadde havnet i vannet.

Vanskelig å se

– Det var ikke lett å se ham på sjøen, så helikopteret måtte anvise hvor han var, før våre overflatereddere kunne få han opp fra vannet, sier Lennavik.

Etter å ha fått den siste personen om bord i brannbåten, startet de umiddelbart med hjerte-lunge-redning, noe de fortsatte med til helikopteret tok ham videre til St Olavs.

– Fra vår side gikk aksjonen veldig bra. Det er en veldig krevende oppgave å redde tre personer som har havnet over bord, men det var en veldig god innsats fra brannmannskapene, og jeg tror ikke vi kunne gjort noe annerledes, sier varabrannsjefen.

– Det er utrolig viktig at vi har en sånn brannbåt. Det er en veldig styrke for beredskapen i nærområdet, spesielt her hvor vi har slike fjordarmer, sier Lennavik.

Deltok med ferja

Da alarmen gikk snudde kaptein Per Steinar Gjetvik ferga Julsund innover i Rødvenfjorden.

– Er det nød, så er det nød. Da bistår vi sjølsagt, sier Gjetvik. Han fikk beskjed fra politiet om å delta i redningsaksjonen i Rødvendfjorden natt til torsdag.

– Vi fikk også omdirigert en fiskebåt som gikk her i området, forteller kapteinen. Da ferja kom til stedet kom også brannbåten og helikopter, så ferga ble liggende ved siden av under redningsaksjonen. Det er ikke første gang Per Steinar Gjetvik er med på redningsaksjoner som denne.

– Etter 40 år til sjøs skal det godt gjøres å slippe unna. Dette er slikt man må være forberedt på, sier han.

– Det var to passasjerer om bord i ferga da den satte kursen for redningsoppdraget. Klokka 06.10 tok ferga opp igjen ruta si fra Åfarnes.