Uber truer med å gi opp Norge

Uber ønsker å fortsette driften i Norge, men truer med å trekke seg helt ut dersom myndighetene ikke godkjenner en rekke forslag til endringer i selskapet.

– I verste fall kan konsekvensen av prosessen som nå foregår bli at Uber må vurdere sin tilstedeværelse i Norge, sa Ubers Norge-sjef Carl Edvard Endresen på en pressekonferanse onsdag formiddag, skriver Nettavisen .

I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ramser selskapet opp en rekke forslag til endringer. Selskapet håper nå at det skal ansett som lovlig i det reviderte taxiregelverket, ikke minst på grunn av press fra Eftas overvåkingsorgan ESA, som krever at Norge endrer løyvesystemet for persontransport. ESA mener dagens ordning er til hindrer for fri konkurranse.

Uber foreslår nå automatisk innrapportering av sjåførenes inntekt til skattemyndighetene. Selskapet vil også inngå avtaler med organisasjoner som tilbyr pensjons -og forsikringsordninger for sjåførene. I tillegg ønsker selskapet at sjåførene skal få tildelt kjøreseddel. Selskapet ønsker imidlertid ikke å etablere seg i distriktene, hvor konkurransen er mindre.

Uber-sjefen mener ESAs krav kan åpne for at Uber kan utvide sine tjenester til Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver VG .

– Vi gleder oss til å dra ut og tilby Uber i disse byene, sier Endresen.

Tidligere denne uka ble det kjent at både Uber-selskaper og -sjåfører etterforskes av Oslo-politiet for mulig brudd på blant annet yrkestransport- og moms- og skattelovgivningen. Etterforskningen ble utløst av anmeldelsen fra Norges Taxiforbund i desember i fjor.