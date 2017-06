Turister fast på Romsdalseggen

Onsdag formiddag melder hovedredningssentralen Sør-Norge via Twitter at to turister har gått seg fast i Vengedalen i Rauma. Foreløpig vet de ikke annet enn at turistene er utenlandske statsborgere.

Politiet opplyser at turistene har gått seg fast på Romsdalseggen, og befinner seg på eggens høyeste punkt. Røde Kors er på vei for å hjelpe turistene ned.

Rbnett kommer tilbake med mer.