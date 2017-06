Turister ble værfast på Romsdalseggen

Onsdag formiddag meldte hovedrednignssentralen i Sør-Norge at to turister hadde gått seg fast på Romsdalseggen i Rauma. - Et par i 20- og 30-årene fra Singapore hadde blitt overrasket av sterk vind og snøvær, forteller Frode Gjøsund, operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Forholdene gjorde at det tynnkledde paret ikke hadde sikt, og hadde behov for assistanse. Tjenestemenn fra Rauma lennsmannskontor og Romsdal fjellredningsgruppe tok seg opp til paret, og sørget for at de kom seg velberget og uskadd ned fra Romsdalseggen.