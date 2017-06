Storlihytta åpnet for sommersesongen

Turgåere i Moldemarka kan stoppe innom og få seg en kaffe og en godbit på onsdager i sommer.

– Vi holder åpent fra kl. 10–20 på onsdager og håper at mange legger turen innom. I fjor hadde vi rekord med 200 gjester på en dag, forteller Randi Digernes og Marit Straumsheim. De har tatt på seg den første dugnadsvakta og synes det er kjekt at Storlihytta blir brukt av byens befolkning og at stadig flere turister finner vegen til Storlihytta.

Trenger flere vakter

– Dette er dugnadsarbeid og vi oppfordrer folk til å melde seg som vakter. Melder det seg nok folk, så vi får vaktlista til å gå rundt, kan det også bli et tilbud på søndager, forteller de to hyttevertene.

– Det er kjekt å gjøre en innsats slik at vi kan ha dette tilbudet. Det er hyggelig arbeid, man treffer mange kjekke turgåere og turister og så er man så tett på naturen. Det er et rikt dyre- og fugleliv her oppe, sier Randi Digernes.

Populært tilbud

Hyttevertene forteller at de får tilbakemelding fra mange om at tilbudet på Storlihytta har vært saknet i alle de åra den har stått lukket og låst.

– Det er sterkt å høre de aller eldste fortelle om Storlihyttas betydning for byen under krigen. Hit dro de for å danse og more seg i skjul for tyskerne, forteller Marit Straumsheim.

Sesongens første kunde var Vigdis Mørkedal som var på en kjapp trimtur.

– Jeg er ofte litt travel når jeg er ute på turene mine, men det er da hyggelig å stoppe opp for en kaffe og en prat. Kjekt at det er mulig å betale med mobilen, den har vi jo med oss overalt nå – det er verre med kontanter, sier Vigdis Mørkedal.

Randi og Hallvar Aarø valgte å gå forbi i første omgang, men kom fort ned igjen fra Varden.

– Det blåste kraftig oppe på Varden i dag, så det var lett å snu og la seg friste av en kaffekopp i le, sier Hallvar Aarø.

– Storlihytta er ei perle for dem som av ulike grunner ikke kommer seg så langt. Vi bruker Moldemarka og fjella i nærområdet flere ganger i uka, sier Randi og Hallvar Aarø.