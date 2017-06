I år kan ballene være blå

I fjor sørget bønder for at det kom inn 300.000 kroner til forskning på brystkreft. De betalte 10 kroner ekstra for de rosa plastrullene, og det samme gjorde Felleskjøpet. Nå fortsetter de med rosa rundballer, men nytt av året er at det også blir lyseblå rundballer - til inntekt for forskning på prostatakreft.

Gjentar suksessen

– Etter fjorårets suksess var det liten tvil om at kampanjen måtte gjentas, og vi ønsket å legge til et nytt element. Valget falt på blå plast grunnet etterspørsel fra bønder samt positiv erfaring med tilsvarende kampanje i Sverige i 2016. Vi håper selvfølgelig å se det samme glødende engasjementet og støtte i år som i fjor, sier Jan Håvard Kingsrød, rundballegeneral i Felleskjøpet Agri.

Farget rundballeplast har vært tilgjengelig i mange år, med hvit, sort og grønn som de mest vanlige fargene. Symbolikkbruken er opprinnelig en idé fra New Zealand hvor den globale plastleverandøren Trioplast lanserte rosa plast for første gang i 2015. Tilsvarende kampanjer er gjennomført i 17 forskjellige land, etter samme mal.

Førsteslåtten i gang

De blå rundballene er allerede på plass i Romsdal.

På Torvika i Rauma var innhøstningen i full gang tirsdag kveld. Ekteparet Wenche Ytterli og Anders Øverbø startet med slåtten mandag kveld. Etter at buskapen kom på fellessbeite i Holmemdalen på lørdag, var det bare å ta fatt på første slåtten. En travel tid står for døra. Foruten heimgarden Øverbøen på Holmemstranda har de leid slåttemark på Torvika, Gjerdsetbygda, Lerheim samt to nabobruk på Holmemstranda og et på Holm.

- Ja, det er mye å fare over, men det er greitt å ha rikelig med avling å ta av når buskapen må innomhus. Anders kjørte pakkemaskinen mens Wenche sørget for at plasten kom på rundballene.

Og blåfargen dominerer.

– Vi støtter gjerne kreftsaka, sier Wenche Ytterli og Anders Øverbø.