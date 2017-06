Fire elever fra Molde friskoles 4. trinn hoppet til topps i nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetaukonkurranse for Møre og Romsdal. Elevene hoppet 60 minutt hver dag under konkurransen. Rundt om i hele landet har over 100.000 skoleelver fra 4.- til 7.-klasse deltatt i den årlige hoppetaukonkurransen «hopp for hjertet. » Det tilsvarer over halvparten av alle barneskolene i Norge.

Konkurransen strakk seg over to uker i mai, og alle deltagerne har i gjennomsnitt hoppet tau 24 minutt hver dag.

Men Molde friskole gikk altså til topps med hele 60 minutt hver eneste dag i to uker. For innsatsen fikk elevene diplom, 2000 kroner og en kin-ball.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Forskningen viser at fysisk aktivitet er godt for helsa og forebygger både hjerte- og karsykdommer og demens.