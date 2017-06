Fikk 1 million til kirkesenteret

I flere årtier har Bolsøy menighet hatt planer om nytt forsamlingshus. Nå reiser bygget seg, rett vest for Røbekk kirke. Mens det offentlige betaler kirkebygg, har menighetene sjøl ansvar for forsamlingshus.

Dermed skapte det jubel da Bolsøy Helselag, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, bestemte seg for å gi en million kroner til kirkesenteret:

- Det var en pur glede å få en slik beskjed fra Helselaget, sier Anette Stranden, nestleder i Bolsøy menighetsråd.

- Ikke bare letter det situasjonen økonomisk. Det åpner også for et godt samarbeid i et fantastisk hus. Vi er rørt og djupt takknemlige for velviljen, sier hun.

Bolsøy Helselag, 105 år i år, knyttet en betingelse til gaven - at de får bruke senteret til egne tilstelninger.

- Det var ikke vanskelig å gå med på. Dette er et samarbeid til glede for begge parter. Vi er djupt takknemlige, sier Stranden.

Avtale i 20 år

Avtalen er at Helselaget, med avdelinger på Årø, Strande, Røbekk og Kvam, får gratis leie av møtelokale inntil 10 ganger i året i 20 år, til samlinger som trenger ekstra plass.

Ole Rødal er leder av finansieringskomiteen for Røbekk kirkesenter:

- Jeg er veldig glad og takknemlig. Dette er en flott gave som virkelig er velkomment å få til kirkesenteret.

- Møteplass er folkehelse

Det var Elfrid Holen, leder i Bolsøy Helselag i 35 år, og Jorunn Ukkelberg som foreslo gaven til Røbekk kirkesenter på et styremøte. Leder i Helselaget, Gunvald Krüger-Johnsen, sier dette om hvorfor laget bestemte seg for å støtte forslaget:

- Bolsøy Helselag og Nasjonalforeningen for Folkehelsen har alltid vært opptatt av folkehelsa. Dette senteret vil sikkert komme til å bli en god møteplass for folk fra by og bygd ved mange anledninger. Det ligger mye god folkehelse i en positiv møteplass med lav dørterskel!

Helselaget har siden 1912 støttet humanitære tiltak i Bolsøy, nå Molde, kommune, og har samlet inn penger med bøsseaksjoner, basarer, gaver, osv. For 105 år siden var det mest tiltak mot tuberkulose, i dag støtter de tiltak for bla a fysisk aktivitet og sosiale møteplasser. Laget fikk ekstra god økonomi etter salget av tidligere Symra barnehjem.

1 million fra kommunen

Ole Rødal understreker at Røbekk kirkesenter også har fått en million i støtte fra Molde kommune:

- Det er utrolig viktig å få fram. Kommunen har ingen plikt til å støtte menighetshus, så det var veldig positivt at de bevilget en million i budsjettet for 2016, sier han. Og:

- I tillegg skal menigheten sjøl samle inn over 4 millioner. Da sier det seg sjøl at 1 million betyr mye. Ellers er vi veldig takknemlige til alle som har gitt gaver, og som har meldt seg til fast givertjeneste. Vi trenger enda flere!

Rødal har notert 40 enkeltgaver og 30 faste givere, men trenger 70 faste givere til.

Totalt er kirkesenteret beregnet å koste 15,4 millioner kroner. Menigheten har fra før opparbeidet fond på 8,2 millioner, og får også midler fra kompensasjon merverdiavgift.

Menigheten har sendt brosjyrer til alle i sognet om å være med på givertjeneste, samt brev og epost til alle bedrifter. Nå venter Rødal spent på svar.