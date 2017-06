Farstadsanden blir ny

Farstadsanden i Fræna er et yndet turmål for innbyggere, besøkende og turister. Både i vinter- og sommerhalvåret. Men toalettfasiliteter er nedslitt, og parkeringsmulighetene begrenset. Det vil nå Statens vegvesen og Fræna kommune gjøre noe med. De har inngått en samarbeidsavtale om planlegging, bygging og drift av nytt servicetilbud. Farstadsanden ligger lands nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen, og derfor har oppussingen blitt et spleiselag mellom de to aktørene.

Turistvegpunkt

I en pressemelding skriver nasjonale turistveger at de tror Farstadsanden kan bli et nytt turistvegpunkt etter at oppussingen er gjennomført. Statens vegvesen vil stå som eier av servicebygget, mens Fræna kommune vil ha ansvar for drikft av toalettbygningen og forvalting av friluftsområdet. Målet for prosjektet er byggestart i 2018.