Løsnet hjulmuttere på lastebil

Tirsdag ettermiddag meldte politiet via Twitter at en lastebilsjåfør i Fræna hadde oppdaget løse hjulmuttere på dekkene sine. Gode rutiner hos sjåføren gjorde at det ble oppdaget før han kjørte ut på veien. Det kunne fått katastrofale følger. - Sjåføren ønsker ikke å anmelde forholdet, men han vil informere alle lastebilsjåfører og andre som driver firma i området, om å sjekke bilene sine, sier Ole Wulvik ved operasjonssentralen for Nordmøre og Romsdal politidistrikt.

Ville ikke stjele

Sjåføren tror ikke noen var ute etter å stjele dekkene hans.

- Han tror det er gjort for å ødelegge. Lastebilhjulene er så tunge at de ikke er mulig å få med. Heldigvis oppdaget sjåføren problemet før det kunne ha forårsaket en ulykke, sier han.