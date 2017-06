Ansatte fikk smugtitte på nytt helsehus

Det 10.000 kvadratmeter store nybygget som skal huse Åndalsnes helsehus, har tatt mer form enn de fleste har kunnet se fra utsida.

Tirsdag formiddag fikk grupper av ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Rauma kommune den første omvisningen i nybygget.

– Helsehuset er i rute. Når de fleste kommer tilbake fra ferie, er det ikke stort mer enn et halvt år til vi skal overta bygget og begynne å flytte inn, både ansatte og beboere. Det blir et kvalitetsløft for Rauma, sier rådmann Oddbjørn Vassli til Romsdals Budstikke.

Første etasje ferdig

Åndalsnes helsehus er bygget på ei tomt på Stokkekaia. Helsehuset er bygget som ei A-blokk og ei B-blokk med sammenbygning mellom.

– Våre ansatte skal få se huset fra første til femte etasje. Første etasje er praktisk talt helt ferdig, sier Vassli.

Helsehuset skal både romme 90 sjukeheimsplasser der alle beboerne skal få enerom. Videre skal bygget romme dagsenter, frisklivssentral, kontorarbeidsplasser for ansatte, base for heimetjenesten, garderober, kantine og kafeteria, samt et omdiskutert storkjøkken der det skal produseres mat både til institusjonsboere og heimeboende i Rauma. Sengerommene er konsentrert i de tre øverste etasjene i bygget.

– De som får se bygget innvendig, vil se at man ferdigstiller bygg på en annen måte i dag enn før. I femte etasje er for eksempel sengeavdelingen ferdig, med rom og bad for hver beboer, forklarer Oddbjørn Vassli.

Mest moderne teknologien

Åndalsnes helsehus er ikke bare et tradisjonelt nybygg for helse- og omsorgstjenesten. Rauma kommune har ambisjoner om å ta i bruk den nyeste teknologien for pleie og omsorg – velferdsteknologi.

– Fra kommunens side er det viktig at våre ansatte informeres om bygget og hvordan vi tenker oss at tjenestene skal driftes, sier Vassli.

– Når tas nybygget i bruk?

– 12. februar 2018 er datoen som er fastsatt for at kommunen overtar bygget. Deretter blir det tatt i bruk gradvis, sier rådmann Vassli.