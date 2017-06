Politiet etterlyser eigar av stolne ski

Søndag første pinsedag kom moldepolitiet over ein del tjuvgods i kjellaren på ein bustad i Molde vest, og etterlyser eigar av skia på bildet.

I tillegg til skia, var det også eit par syklar i høg prisklasse på det aktuelle «tjuvgodslageret».

- Bakgrunnen for at vi kom over dette, var at ein sykkeleigar fekk sin dyre sykkelen stolen. Han fann i dag denne igjen i ein kjellar i nabolaget, opplyser Steinar A. Hjellnes, leiar for ordensseksjonen ved Molde politistasjon.

Politiet fann også ein del andre ting på staden.

- Vi fann enda ein sykkel i prisklassen rundt 100.000 kroner, denne har vi funne eigaren til og fått levert tilbake.

No håper vi å komme i kontakt også med eigaren av skia, seier Hjellnes.

Som bildet viser er det ski av merka UBAC og Black Diamond, muligens frå Platou - i alle fall er medfølgande skipose merka med det.

- Om nokon kjenner igjen skia, kan dei ta kontak med politiet på telefon 02800, seier Hjellnes.