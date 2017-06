Altstad Auto ble avdeling i Norsk Scania

Det betyr at Norsk Scania AS nå eier alle Scania-forhandlerne i Norge, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det var 29. mai at Scania-forhandleren for Nordmøre og Romsdal ble avdeling i Norsk Scania.

- Når Scania nå overtar forhandleransvaret og virksomheten, er det i en region hvor Alstad Auto har opparbeidet en sterk markedsandel og svært gode kunderelasjoner gjennom de årene de har vært forhandler, sier Pär Landen, salg og markedsdirektør i Scania.

Scania AS vil leie serviceanlegget på Hjelset gjennom en langsiktig leieavtale. Virksomheten Alstad Auto har drevet gjennom 64 år, blir videreført som Norsk Scania avdeling Molde.

Alle ansatte blir med

Alle 23 ansatte er med videre, og Roar Berg fortsetter som distriktssjef.

– Dette setter vi meget stor pris på, sier Einar Stavset Laheld, servicemarkedsdirektør i Norsk Scania, i pressemeldingen.

– Dette sikrer kontinuitet for våre kunder, og er et solid fundament for videre utvikling. Vi er i en bransje som endrer seg raskt og våre medarbeideres kompetanse er viktig for våre kunders og vår suksess, sier han.

Laheld opplyser at anleggets verkstedkapasitet er fire spor for bil og henger, et PKK løp, overleveringshall med plass til to biler, to plasser for karosseriarbeid og en vaskehall.

– Verkstedet er godt utrustet, sier Laheld.

Veldig fornøyd toppsjef

Frode Neteland er administrerende direktør i Norsk Scania AS:

– Jeg er veldig fornøyd med hvorledes tidligere eiere har utviklet sitt marked og ansatte her i Molde. Alstad Auto AS har alltid vært en del av Scania-familien, så endringen blir nok ikke så merkbare for hverken kunder eller ansatte, sier han.

