Løslates etter skyting og bevæpna politiaksjon

Mannen som natt til lørdag ble pågrepet i en politiaksjon i Eresfjord, bli nå løslatt, opplyser operasjonsleder Frode Gjøsund til Rbnett lørdag ettermiddag.

Mannen har lørdag formiddag forklart seg om skytingen ved elva Eira seint fredag kveld.

- Han erkjenner å ha skutt, men har forklart at det var snakk om "treningsskudd". Skytinga opphørte også straks melderen som stod ved elva og fisket, ga seg til kjenne, sier Gjørsund

Politiet går dermed ut fra at det ikke lå "onde hensikter" bak skytinga, og at det ikke er grunnlag for å be om varetekt av mannen.

Han er formelt sikta for uforsvarlig omgang med skytevåpen, men det blir nå opp til politijuristen å ta stilling til hvilke reaksjon som vil være aktuell.

Det var like etter klokka 22 fredag kveld at politiet fikk melding om skyting ved elva Eira ved Eresfjord, i området under fjellet Goksøya.

- En laksefisker ved elva meldte fra om to skudd som hadde slått ned i elva. Han oppfattet at skuddene kom fra ei hytte i området, der han også observerte en mann, opplyste Frode Gjøsund ved politiets operasjonssentral til Rbnett lørdag morgen.

Bevæpna politi fra Sunndal, Molde og Kristiansund ble sendt til stedet.

- Vi kjente ikke tilstanden til han som avfyrte skuddene, og tok dette avorlig, sier Gjøsund.

Mannen ble pågrepet klokka 01.30 uten dramatikk, og tatt med til Molde politistasjon for avhør.

Den pågrepne er en mann i 50-åra fra Sunnmøre.

- Han var aleine i hytta, og beruset, sier Gjøsund.

Våpenet, en salongrifle, ble beslaglagt.