– Tror Hustadvik er et godt navn

Det sier Svein Frisvoll fra Eresfjord, forskningsleder ved Norsk senter for bygdeforskning i Trondheim, som bla a forsker på kommunereformen.

Som kjent har «forlovedene» Eide og Fræna langt på veg funnet sitt felles, framtidige navn: Hustadvik kommune.

– Hva tror du om navnet Hustadvik, Frisvoll?

– Umiddelbart virker det som et godt navn som kan fungere til å bygge en ny kommune. Det er et geografisk navn som er kjent både i og utafor Romsdal.

– Så langt virker det som Hustadvik har ganske bra støtte. Hva har det å bety?

– Det tror jeg er veldig viktig. Finner man et navn som innbyggerne støtter opp om, har man ingen navnefane som kan brukes som oppmarsjpunkt i en omkamp eller annet som vedlikeholder enheten i den gamle kommunen.

– Hvordan tror du det nye kommunenavnet vil bidra til felles identitet hos innbyggerne?

– I annen forskning på identitet og følelser ved sammenslåing av kommuner, ser vi at det er viktig om den nye enheten oppleves som en konstruert eller en naturlig enhet. Da er navnet veldig viktig. Man er heldig om man lykkes med å finne et nytt navn som gir gode assosiasjoner og godtas bredt i den nye kommunen der navnete skal gjelde, i stedet for å trigge interne motsetninger, sier Frisvoll.

Liten tro på Freneide

Sjøl har han liten tro på nye navn som består av navna på de opprinnelige kommunene:

– Hvis man lager dobbeltnavn som beholder de gamle kommunenavna, da velger man å vedlikeholde identitetene i de «gamle» kommunene i stedet for å skape en felles ny identitet.

Som kjent var Freneide ett av alternativene i navnekåringen, et alternativ som også fikk ganske god støtte i nettavstemning.

– Jeg mener Hustadvik er et bedre navn fordi man da kan se framover, sier bygdeforskeren – sjøl fra Nesset, som snart blir del av Molde kommune.

– For nykommunen med Nesset, Molde og Midsund er navnet Molde bestemt. Hva tenker du om det?

– Molde er jo etablerte som den naturlige byen i området, så jeg tror det går bra. Men Nesset-navnet – som jeg tror skriver seg fra prestegjeldet – får nok en farlig skjebne.

Frisvoll er ganske trygg på at lokale identiteter vil fortsette:

– Lokalsamfunna rundt i gamle Nesset vil leve videre som punkt for folks opplevelse av tilhørighet. Bygdene vil fortsette med sin egen identitet, og de fleste ser på Molde som byen, sier han.

Periferi-sentrum

Frisvoll ser for seg at utfordringene for nye Molde kommune blir litt annerledes enn for det som etter alt å dømme vil hete Hustadvik kommune:

– Utfordringen for nye Molde, er mulige motsetninger sentrum – periferi. Et bysentrum sine utfordringer er ganske ulike omlandet sine utfordringer. For nye Molde blir det viktig at kommunestyret er obs på dette. Men Molde er en kommune som fra før er vant til å forholde seg til et omland, så det går sikkert fint.

– Navn og navnestrid skaper ofte stort engasjement. Hvilke andre ting knytter folk sterke følelser til ved sammenslåing av kommuner?

– Folk engasjerer seg gjerne sterkt i spørsmål om råderett over egne ressurser, de man oppfatter hører til den gamle kommunen. Det kan typisk gjelde kraftpenger, eller store skatteinntekter fra lokal industri. Skole og endring av skolestruktur blir også fort heite saker.